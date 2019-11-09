السينما الأسترالية ضيفة شرف المهرجان الدولي للفيلم بمراكش









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش أنها ستُكرّم الممثل والمخرج الأميركي روبرت ريدفورد، في دورته الثامنة عشر المقرر انطلاقتها في نهاية هذا الشهر في الفترة ما بين 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.

وفيما ذكرت أن السينما الأسترالية ستكون ضيف الشرف هذا العام، شرحت في بيانها أنها ستعرض 98 فيلماً من 34 دولة، وأن المسابقة الرسمية ستشمل 14 فيلما سيتنافسون على جائزة النجمة الذهبية من بريطانيا وإيطاليا وصربيا والبرازيل وكولومبيا والولايات المتحدة وأستراليا والصين والهند وكوريا الجنوبية والمغرب وتونس والسعودية والسنغال. فيما تتوزع باقي أفلام المهرجان على عدد من البرامج منها "ضيف الشرف"، "بانوراما السينما المغربية" و"الجمهور الناشئ".

وسيتمثل المغرب في هذه المسابقة بفيلم "سيد المجهول" من إخراج علاء الدين الجم وبطولة يونس بواب وصلاح بن صلاح ومحمد نعيمان وأنس الباز وحسن بن بديدة. وهو ينتمي للأفلام الروائية الطويلة، والأول لمخرجه الذي سبق وعرضه في شهر مايو الماضي ضمن قسم "أسبوع النقاد" بمهرجان كان السينمائي في فرنسا.

وتدور قصته حول لص قام على عجالة بدفن مسروقاته في مكان مهجور ويعود بعد سنوات ليكتشف أن موقع كنزه تحول إلى مقام ديني ونشأت حوله قرية صغيرة.

