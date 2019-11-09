شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى ومى نور الشريف تستقبلان شقيق هيثم أحمد زكى فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل صباح اليوم السبت، رامي عز الدين بركات الي مطار القاهرة لتلقي عزاء شقيقه هيثم أحمد زكى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان فى استقباله الفنانة بوسي وابنتها مي نور الشريف.

وقالت مي نور الشريف في تصريح خاص لليوم السابع، ان رامي وصل مطار القاهرة، لحرصه على حضور وتلقي عزاء شقيقه هيثم أحمد زكي بعد عدم استطاعته الحضور في تشييع جثمانه بسبب تواجده في لندن وعلمه بخبر الوفاة متأخرا.

وكان الفنان هيثم أحمد زكى قد شيع جثمانه بعد ظهر يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا علي وداعه.

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وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي، فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز ٣٥ عاما أُثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل منزله بالشيخ زايد.