شكرا لقرائتكم خبر عن "أمير البهجة" فيلم عن محمد فوزي للمخرج حسين بكر يعرض اليوم بسينما الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم بسينما الهناجر الساعة السابعة مساء الفيلم الوثائقي (أميرالبهجة) للمخرج حسين بكروالذي يتناول السيرة الفنية للموسيقار محمد فوزي.

كما يعرض في نفس اليوم ضمن برنامج نادي السينما المستقلة بالقاهرة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي فيلمين آخرين هما الفيلم الروائي القصير" سيفان " للمخرج سيف يوسف، والفيلم الروائي القصير " سر السلام " للمخرج أمجد فوزي.



فيلم امير البهجة لمحمد فوزي

وتقام ندوة عقب عرض الأفلام يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي؛ لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكرأن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب في السبت الثاني من كل شهر.