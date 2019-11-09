شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الراحل هيثم أحمد زكى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم السبت، عزاء الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب، حيث وافته المنية أول أمس الخميس داخل منزله بمدينة بالشيخ زايد بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود. ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة قامت بالدخول إلي الشقة، وتبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.