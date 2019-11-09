شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفل مهرجان الموسيقى فى دار الأوبرا مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى اليوم الموسيقار عمر خيرت حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى فى دورته الـ 28 التى تقام على المسرح الكبير داخل دار الاوبرا ومن المقرر أن يقدم خيرت أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

يذكرأن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذي تختتم فعالياته الثلاثاء المقبل، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصروالوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعرالكبير فاروق جويدة، الموسيقارالبحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقارعمرو إسماعيل، المايستروعادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتورهشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

Advertisements

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبيرعدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام .

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايستروأحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايستروهشام نبوى وغيرهم