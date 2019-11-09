"شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" يكشف عن أسماء لجنة المشاهدة بدورته المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أسماء أعضاء لجنة مشاهدة الدورة الخامسة من عمر المهرجان المقرر انطلاقه يوم 1 أبريل 2020 بمدينة السلام شرم الشيخ. حرصت إدارة المهرجان على اختيار مجموعة متنوعة من الخبرات المسرحية والمتخصصين من الشباب في عالم المسرح، وهم: الفنان طارق صبري والمخرجة والفنانة كريمة بدير والمخرج سامح مجاهد والدكتور ياسر علام و السينوغرافي محمود صبري . مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري. ويُقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف.

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