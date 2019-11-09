الهلباوي لـ"الخليج 365": "رسائل العاشقين" تجربة فريدة وحالة دسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

يشارك المنشد الصوفي علي الهلباوي، بمسرحية "رسائل العاشقين"، المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة على المسرح العائم بالمنيل.

وقال الهلباوي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وافقت على خوضها بمجرد عرضها علي من قبل المخرج محمد إبراهيم، لما تحمله من روائع عن جلال الدين الرومي الذي كان يُلقب بإمام العاشقين".

ونفى الهلباوي، أن تكون مشاركته بالمسرحية من خلال دور تمثيلي، موضحًا أنه يظهر فيها كملحن ومغني فقط، وأنها تعد تجربة فريدة بالنسبة له على مستوى العمل المسرحي".

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وأضاف: "كمنشد صوفي، من الصعب أن تجذبني أي تجربة للمشاركة بها، وصعب أي كلام يشدني، ونظرتي للمسرحية كانت مقتصرة على كونها حالة مسرحية دسمة، دون تصنيفها لكوميدي أو تراجيدي".

وأشار إلى أنه يتمنى تقديم مثل هذه الأعمال الشيقة التي تحمل شغف عند كثير من الناس، في أعمال درامية سواء في التليفزيون أو السينما.

مسرحية "رسائل العاشقين" بطولة: مفيد عاشور، لمى كتكت، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدالله صابر، جورج أشرف، علي الهلباوي، مصمم الاستعراضات مناضل عنتر، ومصممة الملابس هبة عبدالحميد، ومن إخراج محمد إبراهيم.