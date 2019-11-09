"الطوق والأسورة" يشارك بالمسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "الطوق والأسورة" من إنتاج الفرقة، يشارك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس في دورته الـ ٢١، والمقام في الفترة من ٧ ديسمبر حتى ٢١ ديسمبر المقبل.

وأضاف سرور، في بيان صحفي، أن هذه المشاركة الدولية ضمن مهرجان قرطاج تأتي بعد عدد من المشاركات العربية للعرض منذ إعادة إنتاجه هذا العام، لما يمثله من تميز واحتراف في كافة عناصره.

وعبر ناصر عبدالمنعم، مخرج العرض، عن سعادته البالغة لمشاركته في مهرجان قرطاج بتونس، واصفًا المهرجان بأنه من أقدم وأعرق المهرجانات على مستوى العالم من بداية الثمانينيات، وهو مهرجان له سمعة طيبة وشرف لأي شخص المشاركة بمهرجان مثله، وهو مهرجان يتسم بالحضور الجماهيري الكبير لأن الشعب التونسي شعب متذوق للفن والمسرح.

" الطوق والأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر، يصور معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد علي، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.