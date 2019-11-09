تراند اليوم : لماذا ضرب باسم سمرة شابين أثناء حمله نعش هيثم أحمد زكي؟

كشف الفنان المصري باسم سمرة سبب اعتدائه على شابين أثناء تشييع جنازة الفنان هيثم احمد زكي، وذلك بعد أن ضبطهما يحاولان سرقته أثناء انشغاله بحمل النعش.
وقال باسم سمرة أنه تعرض لمحاولة سرقة أثناء مشاركته في تشييع جنازة هيثم احمد زكي، حيث فوجئ بيد شاب غريب في جيبه من أجل سرقة تليفونه المحمول ونقوده مستغلاً حمله للنعش، بينما يقوم شاب آخر بركله برجله وسط الزحام، بحسب اليوم السابع.
وأضاف باسم سمرة أنه امسك بالشاب الذي يضع يده في جيبه بيده اليسرى، بينما كان منشغلاً بحمل نعش هيثم احمد زكي بيده اليمنى، فقام بضربه ولكمه بعدما أدرك أنه يحاول سرقته بالاشتراك مع الشاب الآخر الذي يضربه في رجله في محاولة منه لإلهائه.
ونفى باسم سمرة ما تردد في بعض المواقع أنه اعتدى على أصدقاء هيثم احمد زكي، مشيراً إلى أن الواقعة كانت مع لصين يحاولان سرقته وسط الزحام.