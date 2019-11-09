علياء بهات تنافس جميلات هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - صرحت نجمة بوليوود عليا بهات Alia Bhatt أن هوليوود هي وجهتها القادمة قريبًا، وهذا خبر شبه مؤكد بسبب وجودها بالفعل في منطقة بيفرلي هيلز الفاخرة في لوس أنجلوس برفقة أحد المخرجين العالميين.

علياء بهات

وفي المقابلات التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، أكدت بهات أكثر من مرة ـ أنها تعتزم الانضمام إلى هوليوود، حيث تكون في سن أصغر نسبيًا من بريانكا شوبرا وديبيكا بادكون وأيشواريا راي باتشان عندما دخلن هوليوود.

هيما قريشي

وفي الآونة الأخيرة، انضمت النجمة الجميلة هوما قريشي أيضًا إلى السينما الأمريكية، في تجربتها الأولى مع فيلم "جيش الموتى" من إخراج زاك سنايدر.



ويقول مصدر تجاري، إن انضمام بهات إلى هوليوود يبدو عاجلًا وليس آجلًا. كل شيء صامت للغاية في الوقت الحالي، على الرغم من أنها شوهدت في مطاعم بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبينما يبدو أن الممثلة تقضي عطلة في لوس أنجلوس مع صديقتها أكانشا ​​رانجان كابور، يبدو أنها تبحث عن وكيل مشهور عالمي.

إيشواريا راي

وكانت آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan وبيباشا باسو Bipasha Basu قد وقعا لـ سيموني شيفيلد مخرجة المواهب ومنتجة الأفلام والتلفزيون، في حين كانت بريانكا شوبرا Priyanka Chopra تعمل مع أنجولا أشاريا.

بريانكا شوبرا



جميعهن كان لديهن مدراء أو وكلاء مشهورون في هوليوود، والذين يتخذون من لوس أنجلوس مقرًا لهم، حيث يحتاج المرء إلى الناس هناك للحصول على عرض عالمي. ويضيف المصدر أنه مثل بريانكا وديبيكا بادوكون Deepika Padukone، ستجد علياء أيضًا توازنًا بين أفلام هوليوود وبوليوود.