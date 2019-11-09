المتفائل يختتم لياليه بالقاهرة و يستعد " للوجه البحري و الصعيد "

اختتم مساء أمس الجمعة على المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي "المتفائل" بالقاهرة عقب تقديمه ٧٥ ليلة عرض مسرحية ، رفعت جميعها بلا استثناء لافتة "كامل العدد" ، فوصل عدد الحضور بالعرض إلى ٣٥ ألف متفرج، حيث تسبب الإقبال الجماهيري الكبير على العرض في مد العرض لثلاث مرات متتالية ، و يستعد العرض حاليا لجولته ضمن محافظات الوجه البحري و الصعيد، فمن المقرر ان يتوجه العرض خلال شهر ديسمبر المقبل إلى محافظة الإسكندرية ، تعقبها محافظة طنطا ، ثم محافظتي قنا و أسوان، ليعود العرض مرة أخرى لمحافظة القاهرة بناء على طلب الجمهور الراغب في مشاهدة العرض.

و قد أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن اعتزازه و فخره الشديد بما وصل إليه العرض من نجاح على المستوى

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النقدي و الجماهيري ، و رد الفعل المبهر الذي يشهده العرض منذ يومه الأول ، و المستوى الفني الراقي و الذي شهد به كل الحضور من متخصصين و مشاهدين ، مما دفع بعض أقسام المسرح بالجامعات المصرية إلى اضافة العرض كدراسة تطبيقية للطلاب، و هو ما يدعونا جميعا للفخر بالمستوى الفنى الذي يحققه المسرح المصري بمبدعينه خاصة الشباب .

و قد وجه " مختار " الشكر و التقدير للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على دعمها الدائم و وقوفها خلف المسرح الجاد و المتميز، و وجه الشكر و التقدير أيضا إلى فريق عمل عرض "المتفائل" كاملا بداية من المخرج إسلام

أمام قائد مجموعة العمل و الذي ابدع في إظهار العرض في مستوى مشرف ، بالإضافة إلى فريق الممثلين المحترف و الراقي الذين أحبهم الجمهور و حرصوا على حضور العرض أحيانا عدة مرات لمشاهدتهم، و أيضا من هم وراء الستار من مصممي إضاءة و ديكور و ملابس و فنيين ، و الذين أضافوا إبهارا و تميزا للعرض أشاد به الجميع.

يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.