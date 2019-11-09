قبل ساعات من عرضه.. مارتينا عادل تكشف للوفد تفاصيل شخصيتها في "حواديت الشانزليزيه"

تعيش الفنانة الشابة مارتينا عادل، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية استعدادًا لعرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" للنجم إياد نصار، مساء غدًا الأحد، ومن المقرر إذاعته عبر شبكة on e الفضائية.

وتحدثت مارتينا خلال حوارها مع "بـوابـة الـوفد" عن كواليس "حواديت الشانزليزيه"، وكشفت عن الصعوبات التي واجهتا خلال أحداث المسلسل، وتكشف تحضيراتها لشخصية (سعاد)، وما الجديد الذي تستعدي له خلال الفترة القادمة.

وقالت مارتينا : "جاء ترشيحي لحواديت الشانزليزيه عن طريق مخرج العمل الدكتور مرقس عادل وعندما قرأت السيناريو انبهرت به بشكل كبير لأن ليس له شبه من قبل، حيث إن تدور أحداث العمل خلال حقبة زمنية واحدة ولكن بها العديد من الجوانب فمنها الحب والجرائم وجميع ما حدث خلال تلك الحقبة".

وتابعت: "أن الورق أساس العمل وعقب ذلك عندما يتم توظيف العناصر بشكل جيد وصحيح يصبح العمل كامل متكامل".

وعن التحضير للشخصية قالت: "في الحقيقة عقب خوض عدة بروفات مع الدكتور مرقس حرصت على الذهاب لمؤلف المسلسل أيمن

سليم لشرح شخصية (سعاد) التي أجسدها خلال العمل من وجهة نظره".

وعن شخصية (سعاد) التي تجسدها خلال أحداث العمل قالت: "سعاد فتاة جامعية من أصول ريفية ولكن مستواها الاجتماعي كبير ولديها قدر كبير من الثقافة والعلم وتعيش في بانسيون الشانزليزيه".

وعن الصعوبات التي واجهتها قالت: "كنت دائمًا احرص على التركيز بتفاصيل الشخصية بشكل كبير منها طريقة كلام معينة والمصطلحات التي تواجدت خلال تلك الحقبة ومن لأزمات شخصية سعاد جملتي (ياوعدي، ياروحي)، بالإضافة إلى الديكور الهائل الذي صنعه تامر إسماعيل والملابس العظيمة التي صممتها ملك".

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وعن العمل مع الفنان إياد نصار لأول مرة قالت: "للأسف مشاهدي مع إياد معدودة وليست كثيرة، لأن خلال المسلسل إياد يمر بخمس فترات وهما 5 بطلات للمسلسل وكل منهم تتفرع منها حواديت ومن الممكن أن يكون بأحد الحكايات ولكن ليس متواجد بها".

وعن العمل مع كل من الفنانات مي سليم وأماني كمال لأول مرة قالت: "بالفعل لأول أمره أقدم شخصية مع مي فهي شخصية على المستوى الإنساني عظيمة وبسيطة بشكل كبير ولديها قدر عالي من الروح الحلوة، أما أماني فأن معظم مشاهدي معها فهي شخصية جميلة وحرصنا على مذاكرة الأدوار سويًا".

وتابعت: "كنت دائمًا أشعر بالسعادة عند ذهابي للتصوير فأن كرو العمل بأكمله لطيف، بالإضافة إلى أن فكرة المسلسل بالنسبة لأي بنت فهي كانت تتمنى أن تعيش خلال تلك الحقبة".

وعن تأثرها بالشخصية وبعض المصطلحات التي بالمسلسل قالت :" لا، فأن الدكتور مرقس عادل حريص دائمًا على عمل بروفات ترابيزة قبل التصوير ومنها أن خلال دوري شخصية سعاد تحب المطرب فريد الأطرش فكان من ضمن مذاكرتي الإستماع لبعض أغانيه".

وعن الأدوار التي تتمنى تقديمها قالت :"في الحقيقة أتمنى تقديم العديد من الأدوار المختلفة، ولكني أفضل دائمًا تجسيد الشخصيات المركبة".

وعن الجديد لديها قالت :" أستعد لعرض مسرحي جديد مع الفنان الكبير محسن محي الدين فهو إخراجه وبطولته وسيكون مفاجأة للجمهور".

وتابعت :" كما انتظر عرض فيلم (الهجام) إلى النور فهو للمخرج مرقس عادل ومن المقرر الإستقرار على وقت مناسب لطرحه، بالإضافة إلى ذلك فأنا انتظر أيضًا عرض "فيروس" للمخرج أسامه عمر".