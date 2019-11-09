انتهى الفنان الخليجي حسن الجيدة، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بالفراق مينتهاش الحب"، وذلك لطرحها منتصف الشهر الجاري عبر تطبيق أنغامي حصريًا.
وتعد أغنية "بالفراق مينتهاش الحب" هي التعاون الثاني بين حسن الجيدة وأنغامي بعد طرحه الشهر الماضيأغنية "كله بالحب يهون"، والتي حققت نسب استماع كبيرة في وقت قليل من طرحها.
أغنية "بالفراق مينتهاش الحب"، كلمات الشاعر السعودي فواز، ألحان وتوزيع حمود الأشرفي، وتم تسجيلها داخل استوديوهاترعد بدبي، وتدور الأغنية في قالب تراجيدي حول قصة حب تنتهي بالفراق ثم تحدث مفاجآت بعد انتهاء تلك القصة بين الطرفين ليتحول الحب إلى علاقة صداقة قوية.
ومن المقرر أن يبدأ المطرب حسن الجيدة في تصوير الأغنية كفيديو كليب عقب طرحها على أنغامي وعرضها على القنوات الفضائية نهاية نوفمبر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. حسن الجيدة يطرح أغنية "بالفراق مينتهاش الحب" على أنغامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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