كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - قدم الوزير اللبناني السابق ” شربل نحاس ” يوم أمس الجمعة في مؤتمر صحفي اعتذار عن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا خلال ندوة حوارية مع بعض المحتجين بشأن حزب الله والطائفة الشيعية في لبنان .
والذي هاجم فيها شربل نحاس وزراء حزب الله ووصفهم ب ” النعاج ” وأن عناصر الحزب جاؤوا من بيئة في الجنوب كانت عائلاتهم ترحب بالإسرائيليين وأنه ليس صحيحا أن غالبية اللبنانيين تكن العداء لإسرائيل .
كما هاجم حزب الله والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد قائلا : ” الحزب شارك في مؤتمر الطائف وكان في الوقت نفسه يتحسب لاحتمال ألا يتم توقيع سلام في لبنان .. في لعبة شيطانية حاكها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ” .
وتابع : ” حزب الله لا يخيف اللبنانيين وإذا ذكرونا من خلال ملابسهم أنهم شيعة فهذه مشكلة علينا نحن حلها لإنقاذهم مما هم فيه ” .
ليعتذر شربل نحاس بعد ذلك عن ما قاله وأكد على أن التعابير التي استخدمها لم يكن موفقا فيها وإنه توجب عليه الاعتذار .
وأشار إلى أن المقاومين الذين حرروا الأرض عام 2000 وصدوا العدوان عام 2006 هم لبنانيون وحققوا إنجازا عجزت عنه الجيوش العربية .. وقال : ” تاريخنا مشترك وهمنا مشترك ومصيرنا مشترك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير لبناني سابق يقدم اعتذارا عن وصفه لحافظ الأسد ب ” الشيطان ” ووزراء حزب الله ب ” النعاج “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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