إيجي أزاليا تطلق «Lola» برفقة اليس شيتر .. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أطلقت النجمة والمطربة الأمريكية إيجي أزاليا كليبها الجديد مع اليس شيتر، حيث يحمل الكليب اسم ” Lola ” وخطفت النجمتين الأنظار بظهورهن وكأنهن توأم من حيث اختيار الملابس وطريقة وضع الماكياج واستخدام الشعر المستعار المتطابق.

وكان كليب “Lola ” علي قناة إيجي إزيليا علي موقع الفيديو الشهير ” يوتيوب “، قد حقق أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط.

وعلى جانب أخر، تعرضت النجمة ​والمطربة الأمريكية الشهيرة إيجي أزاليا، البالغة من العمر 40 عاما،​ مؤخرا، إلى موقف محرج على خشبة المسرح، وذلك أثناء عرضها الغنائي في مدينة ريو دي جينيرو.

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وكانت النجمة العالمية تؤدي أغنيتها التي تحمل اسم Black Widow أمام آلاف الحضور وترقص بحماس، في حين وقعت راقصتها تهتز على الأرض مستلقية، وذلك بعد تعرضها إلى نوبة من التشنج.

وانتقد البعض تصرف النجمة العالمية فبدل أن تلتفت إليها وتوقف العرض، طلبت من أحدهم جلب الإسعاف واستكملت الحفل الغنائي، ولم لم يعجب تصرف أزاليا، محبيها وإنتقدوها لمواصلة الحفل، بدل طلب المساعدة الطبية.

ومن جانبها ردت إيجي أزاليا على الإنتقادات، حيث كتبت على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: في بعض الأحيان، أشعر بالإرهاق من العالم.. أشعر أن كل شيء أفعله يتحول إلى فرصة لأن يتساءل الجميع لما أنا وضيعة، لما أغانيَّ مقرفة، ولما ملابسي بشعة، ولما لست مهمة، أو لما أنا شخص فظيع.