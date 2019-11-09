هنا شيحة تعتذر للفنان الراحل هيثم أحمد زكي.. ما السبب؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة المصرية هنا شيحة اعتذارا للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي وافته المنية يوم الخميس 7 نوفمبر، غثر إصابته بهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.
الفنانة المصرية كتبت، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “الوقت مش موجود، حقيقي مش موجود، دايما فاكرين إن في وقت، في وقت أشوف أهلي، في وقت أكلم صحابي اللي واحشني، في وقت أرد على المكالمات اللي ما ردتش عليها”.
وأضافت: “بس مفيش وقت، الوقت هو دلوقتي حالا، منستناش نعمل اللي حاسينه ونكلم اللي واحشنا لأنه فجأة ممكن ميبقاش موجود وسطينا ونزعل ونندم إننا قصرنا في حقه ومعملناش اللي كان نفسنا نعمله ومالحقناش”.
واعتذرت للفنان الراحل، بقولها: “حقك عليا يا هيثم، أنا قصرت في حقك ومكنتش بسأل عليك زي ما المفروض أسأل، زعلانة قوي من نفسي وأنت وحشتني وما شوفتكش وما لحقتش أشوفك، مشيت بسرعة قوي يا هيثم، مش مستوعبة إنك روحت، البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وكان الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر الخميس 7 نوفمبر الجاري، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وأصدرت نيابة أول وثان الشيخ زايد، تقريرا عن الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفي عانى من متاعب صحية تتمثل في مغص نتيجة تناوله لعقاقير ومقويات العضلات، خاصة أنه كان عائدًا من “الجيم”، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه، ونقله أفراد أمن الكمباوند لأقرب صيدلية، وحقنه الصيدلي حقنتين مسكن آلام.
وكشف أفراد الأمن أن الراحل طلب منهم تركه ليرتاح، وفي اليوم التالي حاولوا الاطمئنان عليه ولكنه لم يجب، وزاد قلقهم مع حضور خطيبته وخالته، ليبلغوا الشرطة التي أخطرت النيابة لكسر باب الشقة، ليتم العثور على الجثمان بأرضية الحمام.
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