هنا شيحة تعتذر للفنان الراحل هيثم أحمد زكي.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية هنا شيحة اعتذارا للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي وافته المنية يوم الخميس 7 نوفمبر، غثر إصابته بهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

الفنانة المصرية كتبت، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “الوقت مش ‏موجود، حقيقي مش موجود، دايما فاكرين إن في وقت، في وقت أشوف أهلي، في وقت أكلم صحابي اللي ‏واحشني، في وقت أرد على المكالمات اللي ما ردتش عليها”.‏

وأضافت: “بس مفيش وقت، الوقت هو دلوقتي حالا، منستناش نعمل اللي حاسينه ونكلم اللي واحشنا لأنه فجأة ‏ممكن ميبقاش موجود وسطينا ونزعل ونندم إننا قصرنا في حقه ومعملناش اللي كان نفسنا نعمله ومالحقناش”.‏

Advertisements

واعتذرت للفنان الراحل، بقولها: “حقك عليا يا هيثم، أنا قصرت في حقك ومكنتش بسأل عليك زي ما المفروض أسأل، ‏زعلانة قوي من نفسي وأنت وحشتني وما شوفتكش وما لحقتش أشوفك، مشيت بسرعة قوي يا هيثم، مش ‏مستوعبة إنك روحت، البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون”.‏

وكان الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر الخميس 7 نوفمبر الجاري، عن عمر ‏ناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وأصدرت نيابة أول وثان ‏الشيخ زايد، تقريرا عن الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفي عانى من متاعب ‏صحية تتمثل في مغص نتيجة تناوله لعقاقير ومقويات ‏العضلات، خاصة أنه كان عائدًا من “الجيم”، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة زائدة من ‏العقاقير التي تسببت في إعيائه، ونقله أفراد أمن الكمباوند لأقرب صيدلية، وحقنه الصيدلي حقنتين مسكن آلام‎.

وكشف أفراد الأمن أن الراحل طلب منهم تركه ليرتاح، وفي اليوم التالي حاولوا الاطمئنان عليه ولكنه لم ‏يجب، وزاد قلقهم مع حضور خطيبته وخالته، ليبلغوا الشرطة التي ‏أخطرت النيابة لكسر باب الشقة، ليتم العثور على الجثمان بأرضية الحمام‎.‎