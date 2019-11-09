لماذا تغيب محمد رمضان ورغدة ويسرا عن جنازة هيثم أحمد زكي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية رغدة، سر غيابها عن جنازة الفنان هيثم أحمد زكي، رغم العلاقة القوية التي كانت تربطها بوالده حتى أنها لازمته في شهوره الأخيرة بالمستشفى.

وقالت رغدة، في تصريحات صحفية: “أنا مش في مصر والخبر علمته صباح الجمعة لأنني في لندن، ووقع الخبر على أذني كالصاعقة، وللأسف لن أستطيع المجيء إلي مصر لحضور عزائه”.

وأضافت: “من رحمة الله أن والدته الفنانة هالة فؤاد، ووالده الفنان الكبير أحمد زكي، سبقاه، لأنهما لم يكونا ليقدرا على تحمل الصدمة، وفي النهاية هو قضاء الله وعلينا أن نرضى به جميعًا”.

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وكشفت الفنانة المصرية يسرا، سر تغيبها عن جنازة هيثم، مؤكدة انه تتواجد خلال الوقت الحالي في أمريكا لتكريمها، مؤكدة أن الخبر أصابا بصدمة كبيرة.

كما تغيب الفنان المصري محمد رمضان، عن الجنازة وهو الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات خاصة أنه دائمًا يقوم بتقليده في اغلب الحوارات التي قدمها، وقال عنه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن أفضل من يقلد والده هو محمد رمضان، وعمرو سعد.

ويرجع سبب غياب محمد رمضان عن الجنازة هو تواجده خلال الوقت الحالي في المغرب، بسبب مشاركته بمباراة ودية جمعت بين نجوم أفريقيا ونجوم العالم، ومن المقرر عودته للقاهرة يوم السبت9 نوفمبر.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ فجر الخميس، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز لـ 35 عامًا.