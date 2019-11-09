عمرو محمود ياسين يساند الصحفيين ويرد على أحمد السعدني

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الفنان المصري أحمد السعدني، عن استيائه من كثرة الصحفيين في جنازة الفنان هيثم أحمد زكي، والتي شيعت من مسجد مصطفى محمود، بالمهندسين يوم الخميس 7 نوفمبر.
أحمد السعدني، وجه نداءً لضياء رشوان نقيب الصحفيين، عبر صفحته الشخصية بموقع ”فيس بوك”، طالب فيه بضرورة تقنين تواجد الصحفيين في مثل هذه المناسبات.
وقال في تدوينته: “نداء إلى نقيب الصحفيين، الترخيص لكاميرا تليفزيونية واحدة وكاميرا فوتوغرافية واحدة ومحرر صحفي واحد، لتغطية أي جنازة أو عزاء لأي فنان (طالما هو شر لا بد منه) ويتم عمل نسخ لباقي البرامج والصحف، إحنا اللي بيتوفى فينا بيتمرمط حرفياً لحد ميتدفن، ارحمونا يرحمكم الله”.
ورد عليه السيناريست عمرو محمود ياسين، في تعليقه قائلاً: “كاميرا واحدة ومصور واحد مايقدرش يغطي أحداث بالحجم دة.. الفكرة كلها في شيء من التنظيم واتباع أخلاقيات المهنة بشكل أكبر والأمر التاني لازم نبقى متفهمين أن الناس دي بتؤدي دورها ووظيفتها”.
يذكر أن جنازة هيثم أحمد زكي، شهدت حضور عدد كبير من نجوم الفن والجماهير وعدد كبير من القنوات التلفزيونية والصحفيين.
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