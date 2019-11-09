انهيار والدة أكرم حسني خلال تشييع جنازة والده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شُيعت جنازة والد الفنان أكرم حسني، من مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة في مدينة الرحاب، عقب صلاة الجمعة، وسط حضور عدد من النجوم.

والدة أكرم حسني، أصيبت بحالة انهيار شديدة خلال تشييع الجثمان، وحرص الفنان أكرم حسني، على مساندتها والتواجد إلى جانبها طوال فترة الجنازة.

وشارك في الجنازة عدد قليل من الفنانين ومنهم الفنان أحمد فهمي، وشيكو، وهشام ماجد.

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واستقبل أكرم حسني، العزاء في والده مساء الجمعة في مسجد حسن الشربتلي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلام.

حسني عبدالرحيم، والد الفنان أكرم حسني، هو لاعب قديم في نادي الزمالك في فترة الستينات، وكان قد تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الفنان أكرم حسني، تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل “تيمون وبومبا” والذي يعود من خلاله للعمل مع الفنان أحمد فهمي حلقاته منفصلة متصلة، والعمل اجتماعي كوميدي، ويتكتم صناعه على الإفصاح عن تفاصيله من حيث الأبطال المشاركين لهما في العمل، وهو من إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار، وهناك العديد من الترشيحات، سوف يتم إعلانها خلال الفترة المقبلة.