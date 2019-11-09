طقوس إنجي علاء في الكتابة وصعوبات تواجهها بمسلسل «النهاية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الكاتبة المصرية إنجي علاء، عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسلها الجديد “بلا دليل”، وردود الأفعال التي تلقته عليه منذ عرض الحلقات الأولى من العمل.

إنجيل علاء، قالت خلال تصريحاتها لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، المسلسل واجه العديد من الصعوبات ومنها انها تعاقدت عليه منذ 3 سنوات وتوقف لظروف كثيرة خارجة عن إراداتها و أصابها ذلك بالإحباط وما كان يساعدها لتخطي الأمر هو الجمهور.

Advertisements

وأضافت، أنها تعيش الحالة وتعطيها كل جهدها، مشيرة إلى أن الغموض في 45 حلقة لكي تبنيه في الدراما ليس سهلًا والمسلسل بوليسي ولكنه معالج اجتماعيًا بطريقة مختلفة.

وكشفت أن لها طقوس ومكان خاص للكتابة وهو منزل والدتها وذلك بسبب الهدوء كما أنها تفضل أحيانا الكتابة وسط الزحمة ولكنها تكون وسط ناس لا تعرفها ووقتها يأتيها الإلهام.

وعن تعاقدها كاستايلست لمسلسل النهاية الذي يقوم ببطولته زوجها الفنان يوسف الشريف، قالت: “المسلسل صعب لأنه غير معاصر فهو يبدأ من سنة 2120 وهذا ليس سهلًا خالص كتصميم أزياء وشكل الشخصيات والشعر والماكياج ويحتاج تحضير وقت طويل ضخم”.