علي جابر: “الذي لا يتحرك للحق يسمح للباطل أن ينتصر”

متابعة بتجــــــــــرد: كتب عميد كليّة محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركيّة في دبي ومدير مجموعة MBC الإعلامي اللبناني علي جابر على حسابه على تويتر تغريدة نارية عن الفساد.

وقال علي جابر: “الذي يغطي الفساد هو فاسد، الذي يسكت عن الظلم هو ظالم، الذي يغض النظر عن الجريمة هو مجرم و الذي لا يتحرك لإحقاق الحق فهو يسمح للباطل ان ينتصر”.

وبعد مرور ساعات، عاد جابر وكتب تغريدة جديدة على تويتر عن السلطة، وقال: “سياسة عض الأصابع و حافة الهاوية سوف تنقلب عليهم. السلطة لا تعلم ان زيادة القهر والابتزاز والضغط والفقر عن سابق تصور وتصميم يولد انفجار هي اول ضحاياه؟ “.

وختم علي جابر تغريدته قائلاً: “طيب، السلطة محدودة التفكير، ولكن الا يعلم من هم اذكى منها، وهم اذكى..، ان الحل الوحيد تبني مطالب الثورة و دعمها؟”.