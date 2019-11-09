متابعة بتجــــــــــرد: كتب عميد كليّة محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركيّة في دبي ومدير مجموعة MBC الإعلامي اللبناني علي جابر على حسابه على تويتر تغريدة نارية عن الفساد.
وقال علي جابر: “الذي يغطي الفساد هو فاسد، الذي يسكت عن الظلم هو ظالم، الذي يغض النظر عن الجريمة هو مجرم و الذي لا يتحرك لإحقاق الحق فهو يسمح للباطل ان ينتصر”.
وبعد مرور ساعات، عاد جابر وكتب تغريدة جديدة على تويتر عن السلطة، وقال: “سياسة عض الأصابع و حافة الهاوية سوف تنقلب عليهم. السلطة لا تعلم ان زيادة القهر والابتزاز والضغط والفقر عن سابق تصور وتصميم يولد انفجار هي اول ضحاياه؟ “.
وختم علي جابر تغريدته قائلاً: “طيب، السلطة محدودة التفكير، ولكن الا يعلم من هم اذكى منها، وهم اذكى..، ان الحل الوحيد تبني مطالب الثورة و دعمها؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر علي جابر: “الذي لا يتحرك للحق يسمح للباطل أن ينتصر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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