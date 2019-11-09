صفحة ورد الخال تتحوّل إلى “ساحة” ثورة وتعبير

متابعة بتجـــــــــــرد: من يتابع حساب الممثلة ورد الخال على تطبيق الصور إنستجرام، يُلاحظ أنها نشرت أكثر من 25 منشوراً عن الثورة في الأيام الماضية وتتضمّن رسائل ولقطات من مشاركتها بالتظاهرات في مناطق مختلفة.
في سياقٍ مُتصل، فقد علّقت الممثلة ورد الخال على منشوراتها بالقول “صفحتي اللي مفترض تكون بس فنيّة، تحوّلت متل كتير صفحات لـ “ساحة” تعبير مُتّصلة بالواقع المُعاش هالفترة”.
وختمت ورد الخال قائلةً “على أمل هالفترة تخلص ع خير… الثورة كمان فن متل ما الفن هو ثورة”.
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