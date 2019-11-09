بملابس بيضاء.. ميريام فارس تدعم مع نجلها ثورة لبنان

متابعة بتجــــــــــرد: في خطوة داعمة لـ”ثورة الشعب”، شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس في حملة “لبنان صفحة بيضا” وذلك يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونشرت ميريام عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا ترتدي فيها مع نجلها الوحيد “جايدن” ملابس من اللون الأبيض، يظهران فيها وهما يرفعان العلم اللبناني.

وأرفقت ميريام فارس هذه اللقطات بمقطع من أغنية “بتتلج الدني” للسيدة فيروز، وكتبت بتعليقها على الفيديو: “توعية الأطفال على حب الوطن أمر جداً مهم هيدي الثورة لولادنا لمستقبلن، لازم ولادنا يعرفوا ليش ما عم بيروحوا عالمدرسة – هيدي مش فرصة لا بل هيدي فرصة لكل لبناني لبناء لبنان جديد اللي كلنا منحلم فيه”.

وتأتي هذه الخطوة من ميريام دعمًا لمبادرة “لبنان صفحة بيضا” التي تسلط الضوء على وحدة اللبنانيين تحت راية العلم اللبناني، بعيدًا عن الأحزاب السياسية، وترسيخًا للإنتماء إلى وطن واحد مستقل عن كل التيارات السياسية في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس شاركت بمظاهرات ثورة الشعب في لبنان، ورافقها زوجها رجل الأعمال اللبناني داني متري وابنهما الوحيد جايدن.