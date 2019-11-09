وائل جسار في مبادرة عن أخلاق الرسول – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: تزامناً مع عيد المولد النبوي الشريف، أطلقت مبادرة “كلمة طيبة” أول حملة لتسليط الضوء على أخلاق الرسول، وذلك عبر كتاب إلكتروني يتضمّن 52 خلقًا ويحاول القارئ تجسيده في الحياة اليومية لمدّة سنة.

وقد شارك في هذه المبادرة النجم اللبناني وائل جسار، وكل من لاعب كرة السلة اللبناني فادي الخطيب والمصري اسماعيل احمد، المخرج سعيد الماروق، الشيف ليلى فتح الله، منشد فرقة ابن عربي المغربية عبد الله المنصور.

ونشر وائل جسار الفيديو الخاص بالحملة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، فحصد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومحبّيه.