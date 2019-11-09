متابعة بتجــــــــــرد: تزامناً مع عيد المولد النبوي الشريف، أطلقت مبادرة “كلمة طيبة” أول حملة لتسليط الضوء على أخلاق الرسول، وذلك عبر كتاب إلكتروني يتضمّن 52 خلقًا ويحاول القارئ تجسيده في الحياة اليومية لمدّة سنة.
وقد شارك في هذه المبادرة النجم اللبناني وائل جسار، وكل من لاعب كرة السلة اللبناني فادي الخطيب والمصري اسماعيل احمد، المخرج سعيد الماروق، الشيف ليلى فتح الله، منشد فرقة ابن عربي المغربية عبد الله المنصور.
ونشر وائل جسار الفيديو الخاص بالحملة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، فحصد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومحبّيه.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار في مبادرة عن أخلاق الرسول – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.