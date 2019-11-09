"سبأ درجا" مدرج تاريخي يحكي عظمة الأجداد في قلب أديس أبابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "سبأ درجا" هو مدرج تذكاري يعود بناؤه إلى 114 عاما وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ويتكون من 70 درجة، وأطلق عليه "سبأ درجا" باللغة الأمهرية لكونه يتكون من 70 درجة.

ويعد من الآثار التاريخية في إثيوبيا، بُني في عهد الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني (1889-1913) بهدف تجميل المدينة وقتها من قِبل مهندسين من دولة أرمينيا، ليصبح مكانا عاما متعدد الأغراض ويضم مجموعة متنوعة من المرافق والأنشطة، بما في ذلك المباني التراثية والأسواق والنقل ومساحات خضراء ومناطق تمارين رياضية وغسل السيارات.

ويسعى مكتب السياحة والثقافة التابع لمدينة أديس أبابا إلى ترميم الآثار التاريخية المدرجة على قائمة سجل التراث الوطني المتعلقة بتاريخ إنشاء أديس أبابا ويصل عددها إلى 440 أثرا.

كاميرا "العين الإخبارية" قامت بزيارة لهذا المدرج الذي تم تشييده في عام 1905 بأمر من أحد الحكام الإقطاعيين في ذلك العهد، وهو والد الإمبراطور هيلاسلاسي "راس مكونن ولد مكايل"، الذي كان حاكما لمقاطعة "هرار" شرقي إثيوبيا.

والتقت "العين الإخبارية" خبير شؤون الآثار والتراث في مكتب السياحة التابع لإدارة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا "مكبب جبرماريام"؛ للتعرف على هذا الإرث التاريخي.