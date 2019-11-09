"إيدج".. نجم صاعد في عالم الصناعات الدفاعية الإماراتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت حكومة أبوظبي مجموعة التكنولوجيا المتقدمة "إيدج"، يوم الثلاثاء الماضي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لتدشن مرحلة جديدة في مسيرة الإمارات الحثيثة نحو توطين التكنولوجيا المتقدمة، خاصة تلك المرتبطة بالصناعات الدفاعية.
وتستهدف الإمارات من إطلاق "إيدج" توطين التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية وترسيخ مكانة الإمارات إقليميا، وخلق شراكات عملاقة مع كبرى الشركات العاملة في قطاع الدفاع، وذلك من خلال الاستثمار في البحوث النوعية المرتبطة بتكنولوجيا الصناعات الدفاعية.
وبإطلاق مجموعة التكنولوجيا المتقدمة "إيدج" تضع الإمارات لنفسها أهدافا طموحة، وهي تعزيز تنافسية صناعاتها الدفاعية على الصعيد العالمي، والوصول إلى أسواق جديدة، والتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة من خلال استقطاب الشركات الرائدة في هذا القطاع الاستراتيجي الواعد.
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