رفع دعوى قضائية ضد مادونا...وهذه تهمتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتمتع النجمة العالمية، مادونا بسمعة سيئة تمتد لسنوات طويلة بسبب تأخرها لساعات عن الحفلات الموسيقية الخاصة بها، وتسببت هذه العادة في غضب جمهورها الذين قاموا برفع دعوى قضائية جماعية ضدها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقامت أيقونة البوب البالغة من العمر 61 عامًا بتغيير وقت بدء جولة قادمة من الساعة 8:30 مساءً حتى 10:30 مساءً، وهو الأمر الذي أغضب جمهورها.

وقال نيت هولاندر إنَّ التذاكر التي اشتراها لحفلة مادونا القادمة في الـ 17 من ديسمبر والتي ستُقام في ميامي بيتش انخفضت قيمتها بشكلٍ كبير بسبب تغير الوقت.

وأضاف أنّه دفع مبلغ 1024.95 دولار لثلاث تذاكر وأنَّ محاولته لاسترداد الأموال تم رفضها، والآن ينضم إليه بعض العملاء في الدعوى.

وفقًا لتقرير صادر عن TMZ، يقاضي نيت مادونا و شركة Live Nation؛ لأنه يدّعي أنه خسر مالاً، بسبب انخفاض قيمة التذاكر بسبب تأخر وقت البدء، وأنه تم رفض استرداده المال، وهو الأمر الذي كان سخيفًا على حد قوله، ويقوم نيت بضم مجموعة من المعجبين الغاضبين الآخرين إلى دعواه، ويقاضي مادونا للحصول على تعويضات.

كانت مادونا قد وصلت متأخرة أيضًا لجولتها الحالية لـ Madame X، والتي تأخذ مسمى اسم ألبومها الأخير.

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وكان من المفترض أن تبدأ عرض يوم الخميس في قصر قيصر في لاس فيجاس في الساعة 10:30 مساءً، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى الحفل حتى منتصف الليل، وفقًا لتقارير FOX5 Vegas.

وكتب أحد الحاضرين على "تويتر": "حسنًا، استهجن الجمهور مادونا في الحفلة وكانوا يرددون (استرداد)"، ولم يختتم العرض حتى الساعة 2:45 صباحًا وقال أحد المطلعين إنه تم رد أكثر من 500 تذكرة إلى الجمهور.

كانت جولتها السابقة قد شهدت أيضًا مجموعة من القصص المشابهة؛ إذ إنها تأخرت لأكثر من أربع ساعات عن موعد وصولها إلى حفل موسيقي في ملبورن في آذار/مارس 2016.

ظهرت مادونا على خشبة المسرح في الساعة 12:50 صباحًا لحضور عرض كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 8:30 مساءً، واختتمت في النهاية في الساعة 3:00 صباحًا.

وعندما وصلت إلى بريسبان، كانت متأخرة للغاية في عرضها، وعندما استطاع الجمهور الخروج من الساحة، فقد فاتهم القطار الأخير.

كانت هناك شائعات بأنها كانت في حالة سكر على خشبة المسرح خلال الجولة الأسترالية لكنها نفت ذلك على إنستغرام، قائلةً: "شكرا للداعمين، الأشخاص السيئين جدًا لا يعرفون فن التمثيل واللعب، ليس بإمكاني القيام بأي من عروضي وأنا مخمورة".