هيثم شاكر يتألق في حفل نادي الزهور

يواصل النجم هيثم شاكر تألقه، بإحياء حفلات "اللايف" الشبابية، التي تعد امتدادا لنجاح ألبومه الأخير "معرفة قديمة"، وكان أخرها حفلات نادي الزهور، التي أقميت بفرع مدينة نصر.

وقدم هيثم العديد من أغانيه الشهيرة: "أصلي قديم، وخليك جنبي، وسيبني، وخدني، وخليك جنبي، ولحقتيني، وكنت مداويني"، وغيرها، كما التقط معه المعجبون العديد من الصور التذكارية بطريقة الـselfie، وسط حالة من البهجة.

تخلل الحفل، تكريم إدارة نادي الزهور لهيثم شاكر، كأفضل مطرب، وسلمه درع النادي المستشار محمد الدمرداش.

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