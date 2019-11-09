هيدي كرم تؤكد أن هيثم أحمد زكي عاش فترة صعبة

أعربت هيدي كرم، عن حزنها الشديد على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر ناهز الـ35 عاماً.



وكشفت هيدي، أن هيثم أحمد زكي كان يعيش أياما صعبة بسبب حرمانه من الأب والأم، مشيرة إلى أنه كان محبوبا من جميع الأصدقاء، معربة عن سعادته بالعمل معه في فيلم "البلياتشو" الذي عرض عام 2007.



وصرحت هيدي، إنها تستعد لعمل درامي جديد لتخوض به السباق الرمضاني 2020، وفيما يتعلق باتجاهها لتقديم البرامج الإذاعية، أكدت على أنها تحب التمثيل وهو في المقام الأول لها ثم البرامج في المرتبة الثانية.

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