ياسمين رئيس تعلن إنضمامها إلى فيلم سينمائي جديد

أعلنت الممثلة المصرية ياسمين رئيس عن إنضمامها لبطولة فيلم سينمائي جديد لم تكشف عن تفاصيله. ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لسيناريو الفيلم وعلّقت بالقول:"سيناريو فيلمي الجاي إنشاء الله ادعولي". يشار إلى أن الممثلة ياسمين الرئيس تشارك في بطولة فيلم "لص بغداد"، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، وبطولة كل من الممثلين محمد إمام، أحمد العوضي، أمينة خليل، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، علي ربيع، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد رزق. Advertisements قد يهمك ايضاً: ياسمين رئيس ترد على أخبار انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى ياسمين رئيس تُثير حيرة الجمهور بتعليق غامض عن الانفصال على "تويتر"

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