المخرج هاني خليفة يؤكد أن هيثم زكي كان صاحب شخصية حساسة ومهذب

ما زالت حالة الحزن تسيطر على الوسط الفني، منذ الإعلان عن الرحيل المفاجئ للفنان هيثم أحمد زكي، وعبر عدد كبير من نجوم الوسط الفني عن حزنهم لفقدانهم فنان حقيقي وصديق غال.

ونعى المخرج هاني خليفة، الفنان الشاب، الذي تعاون معه في فيلم "سكر مر" الذي عرض في عام 2015، وجسد من خلاله "هيثم" شخصية "حسام" الشاب المستهتر الذي يمر بأزمة نفسية وعاطفية تجعله يتحول إلى شخصية متشددة دينياً، وهو الدور الذي عبر فيه النجم الراحل عن الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها.

وعن ذكريات "هيثم" أثناء تصوير الفيلم وكواليس العمل، قال المخرج هاني خليفة، إنه من الصعب في تلك الظروف تذكر كواليس الفيلم، فالخبر تسبب في حالة من الصدمة للجميع.

أضاف أن هيثم أحمد زكي، كان شخصية حساسة للغاية وفي منتهى العذوبة، وأكد "خليفة" على أن علاقته بالراحل كانت قبل فيلم "سكر مر" بسنوات وتحديدا في عام 2006، وقتها كان من المقرر أن يجمعهما فيلم سينمائي، ولكن المشروع توقف حتى اجتمعا مرة أخرى عام 2015 في "سكر مر".

أوضح "خليفة" أن عمله مع "هيثم" في الفيلم جعله يقترب منه أكثر ويتعرف عليه، مؤكدا على أن الفنان الراحل كان شخص ذو حساسية كبيرة، مشيرا إلى أن ظروف الحياة الصعبة التي عاشها مع شخصيته المرهفة، ربما كانت سببا في تعطل مسيرته الفنية بعض الشئ.

أوضح أن النجم الراحل، كان يواجه الوحدة بشخصيته الطيبة المرهفة وهو ما كان يشكل ضغطا عليه.

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وعلى المستوى الفني، أكد المخرج، على أنه استمتع بالعمل مع هيثم زكي، فقد كان محبا للعمل بشكل كبير، ومما لاشك فيه أنه كان صاحب موهبة حقيقية.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما.

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