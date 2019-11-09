مشاركة كاميلا ودوا ليبا وليزو و بيلي إيليش في حفل American Music Awards

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك عدد كبيرمن النجمات العالميات في حفل " American Music Awards " والمقررإقامته في 24 نوفمبر الجاري، فقد أعلن القائمون علي الحفل علي عدد من النجمات اللاتي وقع عليهن الاختيار للمشاركة باستعراضات غنائية راقصة .
وفي مقدمتهم النجمة العالمية كاميلا كابيلو التي استطاعت أن تحقق شعبية جارفة حول العالم، كذلك المغنية دوا ليبا وأنضمت للقائمة كل من ليزو و بيلي إيليش .
يذكرأن النجمة العالمية تايلورسويفت ستنال جائزة " Artist of the Decade " وذلك في حفل " American Music Awards " لعام 2019، وستقدم عدد من أشهر أغانيها " Medley " خلال الحفل، وجاء اختيار تايلورسويفت لنيل جائزة " Artist of the Decade " كونها استطاعت أن تقدم جولات غنائية ناجحة في أماكن متفرقة حول العالم، إضافة إلي تحقيق أغنياتها مراكزمتقدمة في الرسوم البيانية الخاصة بالموسيقي حول العالم .
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