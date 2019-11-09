شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نوال الزغبى تروج لحفلها فى موسم الرياض 29 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت النجمة اللبنانية نوال الزغبى لحفلها المقررإقامته 29 نوفمبرالجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض علي مسرح أبو بكر سالم، بنشر فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، يحتوي علي بعض أغنياتها المميزة.
كانت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، قد عبرت عن غضبها من تسريب أحدث أغنياتها "بدك تسأل على"، لافتة أنها لا تعرف من وراء التسريب وصعقت فى البداية وحاولت إيقافها.
وأكدت نوال فى لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، أن ما حدث فاجأها، لأنها لم تكن تنوى طرحها فى هذا التوقيت، وذلك لأن كل شيء وله وقته المناسب، مشيرة إلى أن الأغنية كانت من الممكن أن تفشل إذا تم طرحها منذ 3 سنوات.
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