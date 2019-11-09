شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يكشف عن صورة لوالده الراحل فى الملاعب بقميص الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أكرم حسنى عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" صورة لوالده الراحل، الكابتن حسنى عبد الرحيم، بقميص نادى الزمالك الصورة ألتقطت أثناء خوض الفريق إحدى مباريات كرة القدم .

ووجه حسنى الشكر لكل من واساه فى وفاة والده، قائلا: "أتقدم بخالص الشكر لكل من واسانى أنا وأسرتى فى وفاة المغفور له بإذن الله والدى الكابتن حسنى عبد الرحيم سواء بحضور الجنازة أو بالحضور للعزاء أو تلفونيا وألتمس العذر لكل من منعته الظروف، ولا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم".

كان والد النجم أكرم حسنى، قد توفى مساء الخميس الماضى، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن عبر صفحاتهم المختلفة على السوشيال ميديا.

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وشيع الفنان أكرم حسنى جثمان والده، الجمعة، من مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، عقب أداء صلاة الجمعة عليه، وذلك بحضور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو والمذيع أحمد أمين، والإعلامى أسامة منير، والكابتن نور خطاب.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "الوصية" الذى عرض فى رمضان 2018 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهورعدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.