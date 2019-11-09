شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ياسمين عبد العزيز بتصبح علي جمهورها من داخل سيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، فيديو من داخل سياراتها تستعرض فيه جمالها، وعلقت: "صباح الياسمين".

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واستقرت النجمة ياسمين عبد العزيز على المؤلف عمرو محمود ياسين مؤلفاً لمسلسلها الجديد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتعاقد عمرو محمود ياسين بشكل رسمى خلال الأيام الماضية، وشرع مؤخراً فى كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى من المسلسل.

وفى سياق متصل، تعقد شركة "سينرجى" وياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين جلسات عمل مكثفة لاختيار المخرج والبدء فى التحضيرات الأولية للمسلسل، فضلا عن الديكورات والملابس والتفاصيل الأخرى، ومن المقرر الاعلان عن مخرج العمل خلال أيام.

يشار إلى أن النجمة ياسمين عبد العزير، قدمت العام الماضى مسلسل " لآخر نفس"، وحقق ناجاحاً جماهيرياً ونقدياً، من إنتاج شركة "سينرجى"، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، وهند عبد الحليم، وعدد من النجوم، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج حسام على.