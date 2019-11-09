شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أصالة تحتفل بذكرى المولد النبوى على طريقتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة أصالة على الاحتفال بالمولد النبوي بطريقتها الخاصة، ومشاركة جمهورها ومحبيها بفيديو لنلجها "على" عبر حسابها على "انستجرام".
ويقول نجلها فى الفيديو: "صباح الروح"، كما طلبت منه أصالة أن يردد الصلاة على النبي حيث تحل اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي المقطع الثاني طلبت منه أن يعيد عليها ما قاله لها فردد قائلًا: "صباح الفل الواحدة اللي جابتني في حياتي".
كانت أصالة قد أحيت مؤخرًا حفل ضمن احتفالات موسم الرياض في ليلة عبد الرحمن بن مساعد، واختارت أصالة فستانا من تصميم نيكولا جبران.
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