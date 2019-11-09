شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أصالة تحتفل بذكرى المولد النبوى على طريقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة أصالة على الاحتفال بالمولد النبوي بطريقتها الخاصة، ومشاركة جمهورها ومحبيها بفيديو لنلجها "على" عبر حسابها على "انستجرام".

ويقول نجلها فى الفيديو: "صباح الروح"، كما طلبت ‏منه أصالة أن يردد الصلاة على النبي حيث تحل اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي المقطع الثاني طلبت ‏منه أن يعيد عليها ما قاله لها فردد قائلًا: "صباح الفل الواحدة اللي جابتني في حياتي".‏

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كانت أصالة قد أحيت مؤخرًا حفل ضمن احتفالات موسم الرياض في ليلة عبد الرحمن بن مساعد، ‏واختارت ‏أصالة فستانا من تصميم نيكولا جبران.‏‎