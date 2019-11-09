تراند اليوم : تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة المخرج أحمد خضر

معاناة ومرض يكتبان نهاية واحد من أرباب الفن في مصر، وكما هي العادة، تتعلق حياته على سداد مبلغ من المال أو تتحرك النقابة متأخرة، وكان أحدث حالة شهدها الوسط هي حالة المخرج الراحل أحمد خضر.

وكشف مصدر لـ”الوطن”، أن “خضر” أصيب بجلطة في الصدر قبل شهر تقريبا، وأكد المصدر أن خضر استنجد بأحد جيرانه لنقله إلى أحد المستشفيات، وبالفعل جرى نقله لمستشفى دار الفؤاد في حالة صحية صعبة، إلا أنه فوجئ بحتمية سداده مبلغ 15 ألف جنيه لتولي علاجه.

وتابع المصر أنه حينما حاول إبلاغهم أنه عضو بنقابة المهن التمثيلية لم يهتموا بكلامه، ما دفع ابنته لنقله لمستشفى عين شمس التخصصي، حيث تدخلت نقابة المهن التمثيلية لدفع جزء من مصاريف علاجه آنذاك، وفقا لكلام المصدر.

يذكر أن المخرج أحمد خضر قد وافته المنية، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.