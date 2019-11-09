تراند اليوم : المطرب الكوري جاي كيم ينطق الشهادتين على الهواء

أثار اهتمامه بالثقافة الإسلامية لسنين رغم عدم اعتناقه لها إعجاب الكثيرين حول العالم، فزاد عدد متابعيه من شتى الدول، كان أبرز ما يشعر به منذ طفولته “هو وجود الله معه دائمًا”، لذا بحث عنه في كل مكان.

متنقلًا بين الكتب والثقافات المختلفة انتهى المغنى الكوري واليوتيوبر الشهير «جاي كيم» 23 عامًا إلى أن الإسلام هو ما يبحث عنه طوال حياته بعد دراسة عميقة له، قرر أخيرًا إعلان إسلامه أمام العالم أجمع.

ردة فعل الجمهور بعد إسلام المغني الكوري

سأل متابعيه قبل فترة عبر حسابه الشخصي في انستجرام “ماذا لو اعتنقت الإسلام؟”، أشاد معظم متابعيه بالفكرة في الوقت الذي عارضه البعض، فمنهم من ذهب إلى ضرورة تمسكه بعقائده التي ولد عليها.

ومنهم من اعترض على استمراره في الغناء إذا اعتنق الإسلام، لكن بعد مرور وقت ليس بالكثير فوجئ متابعي الكوري جاي كيم بنطقه للشهادتين خلال مقطع فيديو نشره على جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

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شعور جاي كيم بعد اعتناقه للإسلام

أطلق على نفسه اسم «داوود» لقربه من اسمه الكاثوليكي ديفيد، وعبر عن فخره بدينه الجديد (الإسلام) خلال مقطع الفيديو المصور داخل أحد المراكز الإسلامية.

بدأ جاي تعليقه على الفيديو بـ«بسم الله الرحمن الرحيم» باللغة العربية، ثم اتبعها بالسلام عليكم، قال “حياتي تغيرت تمامًا منذ اهتمامي بالإسلام.. لست مستعدًا كليًا، لكني سأحاول أن أصبح مسلم صالح خطوة بخطوة”.

وأضاف “لقد ارتكبت الكثير من الخطايا قبل الإسلام، لكني الآن أود أن استبدل خطاياي بحسنات لأتمكن الوقوف أمام الله”، جدير بالذكر أن جيم كاي هو مغني كوري جنوبي اشتهر عالميًا بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة أفضل صوت.