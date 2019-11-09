تراند اليوم : خلينا علي القهوة .. محمد رمضان بيكسب 60 مليون جنيه في السنة من اليوتيوب

كشفت الإعلامية السعودية سارة الدندراوي، عن أرباح الفنان المصري محمد رمضان، من تفاعله على موقع ”يوتيوب“، بشكل سنوي وأيضًا شهري، بناءً على ما أعلنه من تحقيقه نجاح الأعلى مشاهدة على مستوى الشرق الأوسط.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي على موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو للإعلامية سارة الدندراوي، من خلال برنامج ”تفاعلكم“، قائلة:“الفنان محمد رمضان احتفل منذ أيام بتحقيق قناته على ”يوتيوب“ لـ 2 مليار و200 مليون مشاهدة، ليحتل المركز الأعلى على ترتيب الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط“.

وتابعت الدندراوي:“فور إعلان رمضان عن هذا النجاح.. كشف موقع سوشيال بليد المختص بتتبع إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي عن توقعاته للأرباح السنوية لرمضان المبنية على عدد المشاهدات والاشتراكات لرمضان“.

وأردفت:“موقع بليد توقع أن تصل الأرباح إلى حوالي 3.3 مليون دولار، وما يعادل 12 مليون ريال سعودي بشكل سنوي، ويحقق أرباحًا بنسبة شهرية ما يقرب 275 ألف دولار، أي ما يعادل مليون ريال سعودي“.

وجدير بالذكر أن قناة الفنان المصري محمد رمضان على يوتيوب تجاوزت حاجز الاثنين مليار مشاهدة، ليحتل رمضان بذلك المركز الأول في قائمة ترتيب الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط.

Advertisements

وأعلن رمضان ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، في منشور بالعربية والإنجليزية، قال فيه:“الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت 2 مليار و200 مليون مشاهدة.. الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط“.

وقدّم الفنان المصري محمد رمضان العديد من الأغاني على طريقة الفيديو كليب، والتي حققت نسب مشاهدة عالية، وكان آخرها أغنية ”السلطان“، إلى جانب أغنية ”إنساي“، كما طرح أغاني:“فيروس، مافيا، أنا الملك، نمبر وان“، وغيرها.