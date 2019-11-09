صور.. مايا نعمة تتخلى عن أنوثتها لتصبح كتلة عضلية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة اللبنانية مايا نعمة، نجمة برنامج “ستار أكاديمي”، متابعيها بشكل جسدها بعد التدريبات القاسية التي خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت مايا نعمة، صور لها خلال مشاركتها في إحدى المسابقات الرياضية والتي كشفت عن فقدانها للكثير من وزنها وأصبح جسدها عبارة عن كتلة عضلية تسببت في تغير ملامحها بشكل كبير.

مايا نعمة، أعلنت مؤخرا زواجها من مدربها ونشرت صورة من حفل الزفاف عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “قلت نعم لقد سرق قلبي لذلك أنا أخذ اسمه الأخير، أنا أحبك”.

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مايا كانت قد اعلنت خطبتها إلى شربل ديسمبر الماضي، وذلك بعد عام على ارتباطهما عاطفياً، حيث فاجأها شربل بطلبها للزواج خلال سهرة خاصة، نشرت الفنانة صورة منها، ظهر فيها المدرب الرياضي راكعاً أمام حبيبته، طالباً منها الزواج.

نجمة ستار أكاديمي سبق لها الزواج من الموزع الموسيقي وليد المسيح، والذي انفصلت عنه عام 2017، بعد علاقة زوجية استمرت 7 سنوات دون أن تثمر عن أطفال.

يذكر أن مايا نعمة شاركت في “ستار أكاديمي”، في الموسم الثالث، كما شاركت في برنامج “الرقص مع النجوم”، والذي عرض في عام 2014 ، وتبلغ من العمر حاليًا 31 عامًا.ك