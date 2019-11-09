عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض بالسعودية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وحضره حشد هائل من جمهوره من الجنسين.
عمرو دياب، قدم باقة مميزة من أهم أغانيه، التي بدأها بأغنية “يا ساحر”، وأغاني” يتعلموا، قدام مرايتها، تحيرك، ومتغير، وغيرها من أغاني ألبومه الجديد “أنا غير”، وسط تفاعل كبير من الجماهير معه.
وأعرب عمرو دياب، عن سعادته بالتواجد لإحياء حفل جديد في موسم الرياض للمرة الثانية، موجهًا الشكر إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.
كما وجه خلال كلمة له في الحفل الشكر للمملكة العربية السعودية، وللشعب السعودي، مشيداً بموسم الرياض والأحداث الضخمة التي يشهدها وبالمسرح الذي يغني عليه.
يذكر أن الموسم الترفيهي يتوقع القائمون عليه استقطابه لـ20 مليون زائرا منهم 4 ملايين من سكان مدينة الرياض.
ومن ضمن فعاليات الموسم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، أبرزها “ليالي المحروسة” وهي عبارة عن مجموعة حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم فيها أغاني أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج في منطقة الرياض بوليفارد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.
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