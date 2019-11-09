إيفانكا ترامب ترتدي القفطان في المغرب.. وسيدة تقبل يدها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت إيفانكا ترامب، في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترقص وتصفق على إيقاعات شعبية مغربية، ومعها عدد من المسئولين الأمريكيين والمغاربة، وذلك خلال استقبالها في إقليم سيدي قاسم.

وظهرت سيدة مغربية في منطقة ريفية بضواحي مدينة سيدي قاسم، تقبل يد إيفانكا ترامب خلال استقبال السيدة المغربية وأخريات لمستشارة ترامب وابنته بحفاوة ومودة أصيلتين باعتبارها، علاوة على مكانتها، ضيفة قدمت لزيارتهم ومساعدتهم.

الاستقبال والترحيب بتقبيل الأيدي، هو تقليد متأصل في العديد من المناطق العربية وخاصة الريفية بين النساء والرجال على حد سواء، إلا أنه يقتضي أن يسارع الضيف إلى سحب يده تواضعا وتعففا، ومثل هذا الأمر بالطبع تجهله ابنة الرئيس الأمريكي.

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إيفانكا زارت حقول الزيتون، واطلعت على سير عملية “تمليك الأراضي الجماعية للنساء”، التي تشرف عليها مؤسسة “تحدي الألفية” الأمريكية، والتقت هناك بمجموعة من المزارعات.

إيفانكا كانت قد خطفت الأضواء خلال مأدبة عشاء أقامها الملك محمد السادس على شرفها، بعد ظهورها بالقفطان المغربي التقليدي، ما أثار إعجاب عدد من المتابعين المغاربة.. وحضر مأدبة العشاء مستشار العاهل المغربي أندري أزولاي، وعدد من أعضاء الحكومة.

يذكر أن إيفانكا تزور المغرب، من أجل الترويج، لـ”مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار”، التي أطلقتها الخارجية الأمريكية في فبراير الماضي، بهدف مساعدة 50 مليون امرأة في الدول النامية على تعزيز دورهن في الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة.