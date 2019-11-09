عزاء والد أكرم حسني بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء والد الفنان المصري أكرم حسني بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور كوكبة من نجوم الفن .

فقد حرص على الحضور كل من نقيب الممثلين أشرف زكي، وأحمد فهمي، وأحمد حلمي، وعمرو يوسف، وعمرو سعد، وأحمد السعدني، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونهال عنبر.

Advertisements

كما حضر أيمن وتار، وكريم عفيفي، ومحمد أنور، وأوس أوس، وأحمد صلاح حسني، شيكو، ماجد المصري، باسم سمرة، أروى جودة، محمد الشرنوبي، عماد كمال، محمد علي رزق.

وكان الفنان المصري أكرم حسني قد أعلن عن وفاة والده عبر صفحته الشخصية بموقع “توتير”، حيث كتب: ” “أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة”.

ونشر أكرم حسني، أول صورة لوالده مرفقة بالتغريدة والتي حصدت على العديد من التعليقات التي تمنت لوالده الرحمة والمغفرة.