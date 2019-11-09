عزاء مدرب الأسود محمد الحلو بحضور عدد من النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم مساء الجمعة 8 نوفمبر، عزاء الفنان المصري محمد الحلو، مدرب الأسود الشهير، في مسجد الحامدية الشاذلية، وسط حضور عدد من النجوم.

وحرص عدد من النجوم على حضور العزاء من بينهم صابرين وعلي الحجار ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والمخرج خالد جلال، وهند عاكف، ومنير مكرم،

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الفنان محمد الحلو، توفي يوم 6 نوفمبر بعد صراع مع المرض، بعد إصابته بميكروب أثناء جلسات الغسيل الكلوي، وتدهورت حالته الصحية، ما أدى لدخوله إلى العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، لمدة 3 أيام قبل وفاته.

محمد الحلو، يعد عميد العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وله ابنتان ورثا مهنة تدريب الأسود من والدهما وهما “لوبا” و”أوسة”.

يذكر أن الدكتور ة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بإغلاق المسرح القومي الجمعة 8 نوفمبر وذلك حدادًا على وفاة الفنان محمد الحلو.