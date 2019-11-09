عائلة هيثم أحمد زكي تتلقى عزائه في الشرقية.. ويوجهون عتابا لأشرف زكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت عائلة الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي عزاء كبير له بمسقط رأسه بحى الحسينية بالزقازيق في الشرقية.

وقد تقدم السرادق صورة كبيرة للفنان الراحل، ووقف فى الصف الأول أبناء عمات الفقيد وأقارب الأسرة لتلقى واجب العزاء.

محمد إبراهيم، ابن عمة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أكد أنهم يقدرون دور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وما قام به منذ وفاة الفنان الراحل، لكنهم عتبوا عليه تسلم الجثمان من المشرحة والصلاة عليه ودفنه، قبل وصولهم.

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وأضاف في تصريحات صحفية: “إحنا أصلا من الزقازيق وعلى ما نروح القاهرة فيها وقت، دا غير إننا مش معانا حاجة تقول إننا أقارب من الدرجة الأولى”.

ووجه كلامه للفنان أشرف زكي قائلا: “كنا ممكن نستنى ساعتين أو ثلاثة على ما قرايبه يوصلوا”، لافتا إلى أنهم يقدرون أنه كان شخصية شهيرة وله ظروف خاصة، أبعدته في كثير من الأحيان عن المحيطين به قائلًا: “الفنان طول الوقت مشغول وطول الوقت عنده تصوير”.

وكانت جنازة هيثم أحمد زكي قد شيعت من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وقد تأخر وصول جثمانه للمسجد عن الموعد المحدد، وكشف نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي كشف سبب التأخر، بقوله:”لم يتواجد أي شخص من أسرة هيثم أحمد زكي لاستلام الجثمان من المستشفى مما أدى لتأخر وصوله للمسجد للصلاة عليه، وبالتواصل مع المحامي العام، تمكنت بصفتي نقيب المهن التمثيلية تسلمه”.