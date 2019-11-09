محمد صبحى يستعد لمسرحية «أنا والنحلة والدبور »

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقر النجم المصري محمد صبحي، على يوم 28 نوفمبر ليكون أول يوم لعرض مسرحيته الجديدة ” أنا والنحلة والدبور ” التي سيعرضها على مسرح محمد صبحي 2 بمدينة سما سنبل، لتكون أول مسرحية تعرض على المسرح الجديد الذي تم بناؤه مؤخرا .

مسرحية “أنا والنحلة والدبور”، من بطولة وإخراج محمد صبحي، ومن تأليف أمين فتيحة، ويشارك في بطولتها سماح السعيد وعبد الرحيم حسن وعبير فاروق.

والجدير بالذكر أن النجم محمد صبحى سيحتفل قريبًا باليوبيل الذهبى لإنشاء فرقته المسرحية “أستوديو الممثل”، فقد مرت 50 عامًا على بداية أولى عروضها عام 1969، وسيكرم خلال تلك الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسة محمد صبحى المسرحية، فى كل عناصر العمل المسرحى، من ممثلين ومؤلفين ومصممى ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا، تحت عنوان “محمد صبحى.. 50 سنة مسرح.

ومن المقرر أن يتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات التى قدمت خلال مشوار الفرقة والتى وصلت لـ28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجى وتوفيق الدقن وجميل راتب وسعاد نصر ومحمود القلعاوى وشعبان حسين وخليل مرسى وممدوح وافى وغيرهم.