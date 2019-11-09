ويل سميث يجري جراحة خطيرة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشر النجم والممثل الأمريكي ويل سميث، فيديو قام فيه بعمل منظار للقولون، ومازح من خلاله جمهوره بأنه ظل لوقت طويل حوالى 3 ساعات لارتداء ملابسه الداخلية.

وكشف موقع توداي أن ويل سميث ذهب إلى المستشفى للخضوع لفحص بالمنظار على القولون، واكتشف الطبيب ورما قام باستئصاله، وبعدما فحصه الطبيب اكتشف أنه ورم حميد ولا يستدعى القلق.

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ونشر موقع توداي، أن الورم حميد ولكن كان يحتوى على أنسجة سرطانية، وأن سرطان القولون يبدأ من خلال تلك النوعية من الأورام، ويكون المريض محظوظا فى حالة أنه استأصله فى وقت مبكرا وهو ما حدث مع ويل سميث.

ورغم ذلك إلا أن ويل سميث لم يتخل عن روح الدعابة، حيث نشر فيديو له من داخل المستشفى قال فيه إنه لا يمكن أن تحصل على مزيد من المتابعين على حسابك إلا إذا كشفت عن مؤخرتك.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ويل سميث كان فيلم الأكشن والدراما والخيال العلمى Gemini man وتبدأ أحداثه عندما يجد أحد صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، وعند البحث يجد القاتل هنري بروجان أنه يواجه نسخة أخرى من نفسه ولكن أصغر سنا، ويشارك فى بطوله العمل مع النجم العالمى ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين كليف أوين وبينديكت ونج، ودوجلاس هودج ورالف براون وغيرهم.