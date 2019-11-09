جوارب مايكل جاكسون في مزاد علني

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض دار مزادات أميركية جوارب “ملك البوب” الراحل مايكل جاكسون التي ارتداها أثناء تأديته لرقصته الشهيرة “مشية القمر” للبيع.
ووفقا لصحيفة Independent، يبدأ المزاد من مليون دولار، ما يؤكد أن ثمن الجوارب سيتجاوز هذا المبلغ.
على صعيد آخر، كانت وسائل إعلام أجنبية قد تناقلت فيديو يظهر شاباً يشبه مايكل جاكسون إلى حدّ كبير وإلى درجة أنه طبق الأصل عنه وكأنه شقيقه التوأم، وقد تبين لاحقًا أنه فنان إسباني يدعى سيرجيو كورتيس.
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