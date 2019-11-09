والد أنغام: “أولادي أماتوني.. قدّموا لهم العزاء”

متابعة بتجــــــــرد: كتب الملحن محمد علي سليمان، والد النجمة المصرية أنغام، منشورًا يطلب فيه من الجمهور تقديم واجب العزاء لأولاده بعد أن تسببوا في موته.

وكتب: “قدّموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سبباً في وجودهم أماتوني. البقاء لله والحمد لله”.

رجّح البعض أنّ ما دفع محمد علي سليمان اإلى هذا المنشور الذي كتبه هو رفض ابنته أنغام أداء أية أغنية من ألحانه في حفلتها الاخيرة التي أحيتها في “دار الأوبرا” المصرية بحضور والدتها، بعد أن طالبها الجمهور بغناء “الركن البعيد الهادي” لكنها قدّمت أغنياتها الأخرى.