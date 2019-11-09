نادين نسيب نجيم تواعد الجمهور في دبي.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: تلتقي النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور ومحبّيها في مدينة دبي، في جلسة مميّزة تجمعها مع خبير التجميل الشهير Ariel Tejada يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وستتواجد نادين في “سيفورا دبي مول”، حيث ستكشف عن مفاجأة مميّزة لجمهورها.

وأعلنت نادين نسيب نجيم عن زيارتها لمدينة دبي من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت: “وصار الوقت ناطرتكم ب ١٦ نوڤمبر بدبي مول سيفورا ورح خبركم تفاصيل اكتر قريباً كونوا كتار في كتير مفاجآت حلوة”.

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على صعيد آخر، تتحضّر نادين نسيب نجيم لمسلسل جديد يجمعها مع الممثل قصي خولي لرمضان 2020، ومن المقرر أن يبدأ التصوير أواخر العام الجاري.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.